Víctor Dávila sufrió grave lesión en América y abandonó la cancha entre lágrimas

El futbolista chileno Víctor Dávila sufrió una lesión de gravedad este miércoles durante el encuentro entre América y Juárez en México. El atacante nacional debió retirarse del campo de juego a los 36 minutos del primer tiempo, luego de que su rodilla derecha se trabara en el césped tras realizar un mal movimiento técnico en el área rival.

Víctor Dávila manifestó evidentes muestras de dolor y rompió en llanto mientras el personal médico lo trasladaba en camilla hacia los vestuarios. El incidente ocurrió en el marco de la novena jornada del Torneo de Apertura de la Liga MX, compromiso donde el club América terminó cayendo por 2-1 ante la escuadra local en el Estadio Olímpico "Benito Juárez".

El director técnico brasileño André Jardine abordó la situación del ariete al finalizar el duelo en México. "Lo de Víctor Dávila preocupa bastante, es algo de la rodilla. No sabemos exactamente aún la gravedad, pero parece ser bastante serio", afirmó el conductor de América, quien lamentó la posible baja prolongada del seleccionado de Chile.

La prensa anticipó que el deportista podría enfrentar un periodo de recuperación de varios meses, lo que afectaría su presencia en los próximos desafíos de la selección de Chile. Hasta el cierre de esta edición, la dirigencia de América no entregó un parte médico definitivo sobre la condición del jugador formado en Huachipato.

Con este resultado negativo en la liga de México, el equipo de las "Águilas" se mantuvo con la incertidumbre sobre el futuro deportivo de una de sus principales figuras ofensivas. El plantel profesional de América retornó a la capital mexicana para iniciar los estudios pertinentes que determinen el alcance real de la dolencia sufrida por el chileno.