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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga mexicana

[VIDEO] El viralizado gesto de árbitra contra Nicolás Larcamón

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El DT con pasado en el fútbol chileno vivió un inesperado impasse luego del partido.

[VIDEO] El viralizado gesto de árbitra contra Nicolás Larcamón
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Una llamativa situación se vivió tras la visita de Cruz Azul a Mazatlán por el Clausura mexicano, pues la jueza de línea Karen Díaz le negó el saludo al DT Nicolás Larcamón una vez terminado el encuentro.

Las acciones terminaron 1-1, con gol del chileno Josué Ovalle para el local, y Larcamón -entrenador de Cruz Azul- se acercó a los árbitros para intercambiar un breve diálogo y dar un apretón de manos.

Sin embargo, la guardalínea dejó con la mano estirada al otrora estratega de Antofagasta, Huachipato y Curicó Unido.

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