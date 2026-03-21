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[VIDEO] El viralizado gesto de árbitra contra Nicolás Larcamón
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El DT con pasado en el fútbol chileno vivió un inesperado impasse luego del partido.
El DT con pasado en el fútbol chileno vivió un inesperado impasse luego del partido.
Una llamativa situación se vivió tras la visita de Cruz Azul a Mazatlán por el Clausura mexicano, pues la jueza de línea Karen Díaz le negó el saludo al DT Nicolás Larcamón una vez terminado el encuentro.
Las acciones terminaron 1-1, con gol del chileno Josué Ovalle para el local, y Larcamón -entrenador de Cruz Azul- se acercó a los árbitros para intercambiar un breve diálogo y dar un apretón de manos.
Sin embargo, la guardalínea dejó con la mano estirada al otrora estratega de Antofagasta, Huachipato y Curicó Unido.
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