[VIDEO] El viralizado gesto de árbitra contra Nicolás Larcamón

Una llamativa situación se vivió tras la visita de Cruz Azul a Mazatlán por el Clausura mexicano, pues la jueza de línea Karen Díaz le negó el saludo al DT Nicolás Larcamón una vez terminado el encuentro.

Las acciones terminaron 1-1, con gol del chileno Josué Ovalle para el local, y Larcamón -entrenador de Cruz Azul- se acercó a los árbitros para intercambiar un breve diálogo y dar un apretón de manos.

Sin embargo, la guardalínea dejó con la mano estirada al otrora estratega de Antofagasta, Huachipato y Curicó Unido.

- Revisa el momento: