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Josué Ovalle marcó su cuarto gol por Liga MX en el empate de Mazatlán y Cruz Azul

Publicado: | Fuente: Liga MX
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El delantero chileno Josué Ovalle sigue con su buen momento en la liga mexicana, donde sumó su cuarto gol al poner en ventaja a Mazatlán en lo que, finalmente, terminó como un empate 1-1 frente a Cruz Azul, puntero del Clausura junto a Chivas de Guadalajara, que aún debe jugar su partido de fin de semana.

El jugador nacional anteriormente le había anotado a Xolos de Tijuana, Atlético de San Luis y Club León.

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