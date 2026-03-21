Josué Ovalle marcó su cuarto gol por Liga MX en el empate de Mazatlán y Cruz Azul
Publicado: | Fuente: Liga MX
El delantero chileno Josué Ovalle sigue con su buen momento en la liga mexicana, donde sumó su cuarto gol al poner en ventaja a Mazatlán en lo que, finalmente, terminó como un empate 1-1 frente a Cruz Azul, puntero del Clausura junto a Chivas de Guadalajara, que aún debe jugar su partido de fin de semana.
El jugador nacional anteriormente le había anotado a Xolos de Tijuana, Atlético de San Luis y Club León.