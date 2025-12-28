Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga neerlandesa

Ajax anunció un "acuerdo verbal" para que Jordi Cruyff asuma como su DT en 2026

Publicado:
| Periodista Digital: EFE / Cooperativa.cl

El hijo del legendario astro neerlandés asumirá en febrero del siguiente año.

Ajax anunció un
contenido de servicio
Llévatelo:
Jordi Cruyff y Ajax llegaron a un acuerdo verbal para que el hijo del legendario astro neerlandés Johan Cruyff se convierta en el nuevo director técnico del histórico club de Amsterdam.

"El proceso para llegar a un nombramiento definitivo está en su fase final aunque todavía quedan algunos pasos por dar. El objetivo del Ajax es que Jordi Cruyff pueda incorporarse al puesto a principio de febrero del 2026", anunció el club en su página web.

De 51 años, nacido en Amsterdam, Jordi Cruyff ocupará el lugar de Alex Kroes después de su etapa como futbolista en la que militó para clubes como FC Barcelona, Manchester United, Alavés, Celta y Espanyol.

Como técnico dirigió a Maccabi Tel Aviv y luego a dos clubes de China, Chongqing y Shenzhen.

Asumirá primero el cargo de director deportivo y después, tras la aprobación en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Ajax, será el máximo responsable del fútbol y director estatutario con plenos poderes, según informó el club.

