Incendio afecta a bodegas cercanas al Mall Plaza Norte

Un incendio de gran magnitud afecta la tarde de este domingo a unas bodegas en la capitalina comuna de Huechuraba.

Según las primeras informaciones, el siniestro ocurre en un recinto cercano al Mall Plaza Norte, por lo que se solicitó la evacuación del centro comercial como medida preventiva.

Debido a la emergencia, Bomberos de Chile declaró una tercera alarma de incendio en Avenida Los Libertadores con Américo Vespucio. Son al menos 30 compañías del Cuerpo de Bomberos provenientes de distintas comunas que trabajando en el lugar.

Las bodegas afectadas corresponderían a la empresa AKI KB.