Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago20.0°
Humedad59%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga neerlandesa

Igual que su padre: Hijo mayor de Zlatan Ibrahimovic será jugador de Ajax

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Maximilian fue cedido desde AC Milan al conjunto neerlandés.

Igual que su padre: Hijo mayor de Zlatan Ibrahimovic será jugador de Ajax
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Maximilian Ibrahimovic, hijo de Zlatan, siguió los pasos de su padre al inicio de su trayectoria como profesional tras concretar su salida de AC Milan para incorporarse a las filas de Ajax.

Según informó el diario neerlandés De Telegraaf y ratificó el periodista Fabrizio Romano, el atacante sueco de 19 años selló su llegada al fútbol de Países Bajos bajo la modalidad de préstamo hasta el final de la presente temporada europea.

Así mismo, el acuerdo incluyó una opción de compra definitiva tasada en 3.5 millones de euros por el extremo zurdo que cumplió una destacada campaña previa en el equipo reserva de la institución italiana, donde registró cinco goles y cinco asistencias en 18 compromisos disputados.

Zlatan tuvo su paso por el cuadro de Amsterdam entre 2001 y 2004, por lo que Ajax contempló que el seleccionado sueco sub 20 integre las prácticas del plantel estelar, aunque sumará minutos oficiales con el equipo filial para finalizar su proceso de adaptación.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada