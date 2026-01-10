Igual que su padre: Hijo mayor de Zlatan Ibrahimovic será jugador de Ajax

Maximilian Ibrahimovic, hijo de Zlatan, siguió los pasos de su padre al inicio de su trayectoria como profesional tras concretar su salida de AC Milan para incorporarse a las filas de Ajax.

Según informó el diario neerlandés De Telegraaf y ratificó el periodista Fabrizio Romano, el atacante sueco de 19 años selló su llegada al fútbol de Países Bajos bajo la modalidad de préstamo hasta el final de la presente temporada europea.

Así mismo, el acuerdo incluyó una opción de compra definitiva tasada en 3.5 millones de euros por el extremo zurdo que cumplió una destacada campaña previa en el equipo reserva de la institución italiana, donde registró cinco goles y cinco asistencias en 18 compromisos disputados.

Zlatan tuvo su paso por el cuadro de Amsterdam entre 2001 y 2004, por lo que Ajax contempló que el seleccionado sueco sub 20 integre las prácticas del plantel estelar, aunque sumará minutos oficiales con el equipo filial para finalizar su proceso de adaptación.