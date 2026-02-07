Conductor ebrio atropelló y mató a dos personas en scooter en Huechuraba

Un conductor ebrio fue detenido esta jornada tras atropellar y matar a dos personas que se movilizaban en scooter en la comuna de Huechuraba.

El fatal accidente se registró en la esquina de la Avenida Pedro Fontova con la calle El Roble, donde, luego del accidente, el responsable no prestó ayuda a las víctimas y huyó.

Posteriormente, el conductor se comunicó con Carabineros para confesar que participó del accidente y que, previo a éste -aseguró-, mantuvo una discusión con los dos afectados. Sin embargo, dicha información debe ser corroborada por la policía.

"Lamentamos informar el fallecimiento de dos personas adultas en un accidente de tránsito, donde se ve involucrado un conductor en estado de ebriedad que no prestó ayuda a las víctimas y huyó del sitio del suceso", dijo el teniente Joaquín Zúñiga, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Norte de Carabineros.

"A raíz de esto, se realizaron diversas diligencias, se detuvo al presunto autor y se hizo el alcotest (al responsable), arrojando 1,90 gramos de alcohol en la sangre. Por lo tanto, se procedió a su detención y se recuperó el vehículo que habría sido abandonado y partícipe en el hecho", agregó.