País | Policial | Accidentes de tránsito

Tragedia en Cochamó: Tres personas murieron tras caída de vehículo al Reloncaví

Publicado:
Periodista Digital: Cooperativa.cl

Por razones que se investigan, el mentado automóvil -que tenía cuatro ocupantes- desbarrancó en el sector de Carcajal.

Las víctimas son dos mujeres y un hombre, mientras que el único sobreviviente fue trasladado herido a un Cesfam.

Tragedia en Cochamó: Tres personas murieron tras caída de vehículo al Reloncaví
 @Armada_Chile (X; referencial)

Tras el siniestro, personal de Bomberos, la Armada e incluso de centros de cultivo cercanos trabajaron en el rescate de los cuerpos.

Un trágico accidente de tránsito se registró en una ruta de la comuna de Cochamó (Región de Los Lagos), donde tres personas fallecieron luego de que su vehículo desbarrancara y cayera al Estuario del Reloncaví. 

El mentado automóvil tenía cuatro ocupantes en su interior y, por razones que se investigan, perdió el control. De forma preliminar, todos eran turistas y los fallecidos corresponden a dos mujeres y un hombre. 

Tras el siniestro, personal de Bomberos, la Armada e incluso de centros de cultivo cercanos trabajaron en el rescate de los cuerpos, mientras que el único sobreviviente fue trasladado herido en ambulancia a un Cesfam de la localidad de Río Puelo. 

"Se recibió un llamado al 137 por parte de Bomberos de Cochamó a la capitanía de puerto de Cochamó, informando de un accidente de vehículo con cuatro ocupantes que desbarrancó en el sector de Carcajal, entre Puelo y Cochamó", dijo el gobernador marítimo subrogante de Puerto Montt, comandante Jaime Mancilla.

"Se confirmó el fallecimiento de tres personas adultas y el rescate de una lesionada, también adulta", agregó.

Por instrucción de la Fiscalía, la Brigada de Homicidios de la PDI indagará las circunstancias de la tragedia.

