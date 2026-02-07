La subdirectora de Docencia y Extensión de Coaniquem, Carmina Domic, alertó en Cooperativa que, además de los rayos solares, existen otras causas de quemaduras que los niños pueden sufrir producto del intenso calor de este verano.

"Habitualmente estamos acostumbrados a pensar en las quemaduras de la piel por las quemaduras solares, que no son menores y requieren muchos cuidados. Sin embargo, tenemos que alertar de otras causas de quemadura en esta época", dijo.

Primero, está "el contacto con los objetos calientes, como la superficie de los juegos y espacios abiertos en las plazas, sobre todo que las que son metálicas. Alcanzan una alta temperatura y pueden producir quemaduras muy graves en los niños", advirtió Domic, y ejemplificó este caso con los resbalines.

"Por otro lado, tenemos las quemaduras que se producen en los paseos. Cuando vamos a otros lugares, está la herida por restos de fogatas. Tendemos a apagar la llama con tierra o con arena, pero siempre deben apagarse con agua", explicó la subdirectora de Coaniquem.

Domic también apuntó a las quemaduras por "contacto con el tubo de escape de las motos", y, en vacaciones, recomendó que los menores usen viscera, ropa con mangas largas y tengan bloqueador solar factor 30, que es "suficiente: la necesidad de reaplicarlo cada dos horas o cada vez que el niño o la persona se mojan, hace que esto sea más eficiente", señaló.

