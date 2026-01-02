Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga peruana

Alianza Lima confirmó la renovación de Paolo Guerrero para la próxima temporada

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Así lo anunciaron a través de sus redes sociales.

Alianza Lima confirmó la renovación de Paolo Guerrero para la próxima temporada
Alianza Lima confirmó este viernes, a través de sus redes sociales, la renovación del delantero Paolo Guerrero, de 42 años, para la próxima temporada.

El conjunto peruano publicó diversas imágenes y un video en sus redes sociales para anunciar la renovación del vínculo con el histórico atacante Paolo Guerrero, quien disputó 38 encuentros durante la temporada 2025, anotando 18 goles y repartiendo tres asistencias.

El acuerdo será por toda la temporada 2026, el cual será el último año de su carrera profesional, tal como él mismo lo anunció previamente en entrevistas.

