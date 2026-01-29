"Es un líder dentro y fuera de la cancha": El fuerte espaldarazo de Gareca a Pavez por su llegada a Alianza

Pese a los cuestionamientos que ambos han enfrentado en su paso por la selección chilena, el extécnico de la Roja Ricardo Gareca no dudó en salir en defensa del mediocampista Esteban Pavez tras confirmarse el arribo del exjugador de Colo Colo a Alianza Lima.

El entrenador argentino, de destacado paso por la selección peruana destacó las cualidades que lo convierten, a su juicio, en un refuerzo de primer nivel para el "Íntimo".

En conversación con el programa "Nada que no Sepa", el "Tigre" fue categórico al analizar el fichaje: "Pavez es un volante de contención de mucha experiencia y muy profesional. Tiene una carrera importante, es un jugador de jerarquía", dijo.

En esa misma línea, Gareca profundizó en las razones que lo llevaron a confiar en el mediocampista durante sus convocatorias en la Roja.

"Su juego se basa en la contención y el liderazgo; es un líder dentro y fuera de la cancha. Me parece que es un gran refuerzo para Alianza por su profesionalismo y la experiencia que tiene", expresó.

¿Cuándo son los próximos partidos de Alianza?

A la espera de que se integre Esteban Pavez al régimen del equipo que dirige Pablo Guede, Alianza tiene varios desafíos en corto tiempo.

Este viernes hará su estreno en la Liga 1 de Perú ante Sport Huancayo, y el miércoles 4 se ve las caras ante 2 de Mayo, de Paraguay, por la primera fase previa de la Copa Libertadores.