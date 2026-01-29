Esteban Pavez en su llegada a Lima: Pablo Guede es el mejor técnico que he tenido

El mediocampista chileno Esteban Pavez ya se encuentra en Perú para sellar su incorporación a Alianza Lima, cuadro donde vivirá su primera experiencia en el fútbol incaico tras poner fin anticipado a su vínculo con Colo Colo.

El volante nacional, quien rescindió su contrato con el "Cacique" durante la jornada del miércoles, conversó en medio de gran expectación con los medios de comunicación a su llegada al aeropuerto, mostrándose ilusionado por este nuevo desafío y, especialmente, por volver a ser dirigido por Pablo Guede.

"Vengo con muchas expectativas. Hay un gran equipo y un gran técnico. Estoy muy motivado", señaló de entrada el jugador a la prensa local.

Al ser consultado por su reencuentro con el estratega argentino, con quien ya coincidió en el elenco albo y en Xolos de Tijuana, Pavez no escatimó en elogios: "Pablo es el mejor técnico que he tenido, siempre lo he dicho, así que estoy muy contento de estar acá", comentó.

Finalmente, el otrora capitán de los albos abordó el rol que espera cumplir en el cuadro "íntimo", asegurando que mantendrá el estilo que lo caracterizó en el Monumental.

"El liderazgo lo tengo. Acá no vengo a hacer algo diferente a lo que he hecho toda mi vida. Voy a dar todo por el equipo", sentenció.

¿Cuándo son los próximos partidos de Alianza?

A la espera de que se integre Esteban Pavez al régimen del equipo que dirige Pablo Guede, Alianza tiene varios desafíos en corto tiempo.

Este viernes hará su estreno en la Liga 1 de Perú ante Sport Huancayo, y el miércoles 4 se ve las caras ante 2 de Mayo, de Paraguay, por la primera fase previa de la Copa Libertadores.