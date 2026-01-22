Tres jugadores de Alianza Lima fueron denunciados por abuso sexual

Un terremoto judicial y deportivo sacudió a Alianza Lima en las últimas horas. Según informó la prensa trasandina, tres futbolistas del plantel "blanquiazul" fueron denunciados por abuso sexual con acceso carnal ante la justicia de Argentina, por un hecho que supuestamente tuvo lugar durante la estadía del equipo en Uruguay.

El medio A24 reveló que los acusados son los seleccionados peruanos Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña. La denuncia fue interpuesta por una mujer argentina de 22 años, quien relató que el suceso ocurrió en el hotel Hyatt Centric de Montevideo, ciudad donde el conjunto dirigido por Pablo Guede disputó la Serie Río de la Plata 2026.

De acuerdo a la presentación judicial, la víctima conocía previamente a Carlos Zambrano. Tras compartir una cena, la joven aceptó una invitación al hotel junto a una amiga. El documento legal indicó que, en ese contexto, ingresaron a la habitación Miguel Trauco y Sergio Peña, momento en el que se produjo la agresión sexual que acusa.

La investigación en curso

La denunciante explicó que no realizó la acusación en Uruguay debido a que entró en estado de shock y sintió miedo al encontrarse en un país extranjero. Por esta razón, decidió regresar inmediatamente a Argentina, donde acudió a un hospital en San Isidro y posteriormente al Hospital Muñiz para someterse a los exámenes de rigor.

La causa quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional a cargo del juez Rabione. Como parte de las diligencias, la joven entregó la vestimenta que utilizó aquella noche para realizar peritajes de ADN. Al haber ocurrido los hechos en Montevideo, se espera que la justicia argentina solicite colaboración internacional a sus pares uruguayos para avanzar en la investigación contra los jugadores de Alianza Lima.