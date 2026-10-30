[VIDEO] Escándalo en Perú: Pablo Guede se fue a las manos tras el clásico limeño

Un violento desenlace se vivió tras el clásico del fútbol peruano, luego de que el actual director técnico de Alianza Lima, Pablo Guede, y el delantero de Sporting Cristal Hernán Barcos protagonizaran una fuerte pelea a golpes camino a los camarines, tras la victoria por 3-2 del elenco cervecero.

El compromiso ya había terminado con las pulsaciones a tope, pero el clímax del conflicto se desató en la boca del túnel. Según quedó registrado en videos viralizados en redes sociales, el estratega argentino esperó al atacante rival para increparlo y empujarlo violentamente con el pecho, situación que derivó de inmediato en empujones cruzados e intentos de agresión física.

Ante el descontrol de ambos protagonistas, futbolistas, integrantes del cuerpo técnico y personal de seguridad de ambas escuadras debieron intervenir rápidamente en un tumulto para separarlos e impedir que la confrontación pasara a mayores en los pasillos interiores del recinto.

La rivalidad entre el exadiestrador de Colo Colo y el experimentado artillero trasandino venía encendiéndose desde el segundo tiempo. En el minuto 67, con el juego detenido, ambos sostuvieron un áspero cruce de insultos al borde de la cancha, momento en que los propios jugadores intervinieron para calmar los ánimos, sin imaginar el tenso desenlace posterior.

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