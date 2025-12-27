Cristiano marcó un doblete para el triunfo de Al Nassr y alcanzó 956 goles

Cristiano Ronaldo dio un nuevo paso en su búsqueda de los 1.000 goles al haberse matriculado con dos tantos en el 3-0 que Al Nassr le asestó a Al Okhdood por la décima fecha de la liga saudí.

"CR7" abrió el marcador al minuto 31 de juego con una oportuna aparición por el segundo palo.

Justo antes del descanso, a los 45+3', el astro portugués aumentó con un enorme gol de taconazo sobre el área chica.

Otro luso fue quien cerró el marcador: Joao Félix puso la tercera cifra, culminando una contra letal en el tiempo adicional (90+4').

Con este doblete, Cristiano Ronaldo alcanzó la cifra de 656 goles en su carrera y además aportó para que Al Nassr mantenga la distancia como puntero.

Los auriazules mantienen un camino que solo sabe de triunfos en lo que va de campeonato. Sus 30 puntos le permiten sacarle cuatro a Al Hilal.