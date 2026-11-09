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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga turca

¿Compañero de Mohamed Salah? Trabzonspor de Turquía reactivó su interés por Marcelino Núñez

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl/ATON

El cuadro turco quiere al volante chileno, quien está en un mal momento en Ipswich Town en Inglaterra.

¿Compañero de Mohamed Salah? Trabzonspor de Turquía reactivó su interés por Marcelino Núñez
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El club turco Trabzonspor, donde juega el crack egipcio Mohamed Salah, reactivó su interés por el chileno Marcelino Núñez, quien está teniendo una temporada para el olvido en Ipswich Town de la Premier League inglesa.

De acuerdo a Turkish Football, Trabzonspor nuevamente tiene al volante en carpeta, tras haber estado interesado en su pase a mediados del año pasado, justo antes de su fichaje en Ipswich Town.

De acuerdo con el citado medio, el volante está buscando abandonar el elenco británico debido a su escaso tiempo en cancha, lo que llevó al conjunto otomano a retomar las negociaciones con miras al mercado invernal europeo.

"Dada su situación actual en la plantilla, Trabzonspor está evaluando tanto la opción de cesión con opción de compra como la transferencia definitiva para tantear la postura del Ipswich una vez que se abra el mercado de fichajes de enero", precisó el citado medio.

Núñez, desde el inicio de la temporada, ha disputado solo cuatro partidos con Ipswich Town, y en la Premier, no ha sumado minutos después de la segunda fecha.

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