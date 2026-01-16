Federación turca multó a Galatasaray por ausentarse de la premiación de la Supercopa

La tensión vivida en la última final de la Supercopa de Turquía trajo consecuencias económicas. La Federación de Fútbol Turco (TFF) anunció este viernes que multó con 1,1 millones de liras (unos 22.000 euros) a Galatasaray por no participar en la ceremonia de entrega de medallas tras caer por 2-0 frente a Fenerbahçe.

El castigo no se detuvo ahí. A la sanción por el desplante en la premiación, el organismo sumó otra multa de 220.000 liras (4.400 euros) debido a la actitud de la hinchada de Galatasaray durante el encuentro disputado el pasado sábado en el Estadio Olímpico Atatürk en Estambul.

Por la vereda contraria, Fenerbahçe tampoco salió ileso, ya que deberá pagar una multa de 6.600 euros por el comportamiento de sus fanáticos en el recinto deportivo.

El origen de la polémica

El ambiente del partido, que enfrentó al campeón de la Superliga (Galatasaray) contra el subcampeón (Fenerbahçe), se caldeó antes del pitazo inicial. La tensión subió cuando los hinchas de Fenerbahçe interrumpieron el minuto de silencio en honor a Gökmen Özdenak, exdelantero de Galatasaray fallecido el 31 de diciembre pasado.

Como reacción a esta falta de respeto, el club "Cimbom" decidió no participar en la ceremonia de celebración tras el final del cotejo, según explicó en su momento el entrenador Okan Buruk a la prensa.

Actualmente, la rivalidad se mantiene al rojo vivo en la liga local, donde Galatasaray lidera la competición con solo tres puntos de ventaja sobre Fenerbahçe.