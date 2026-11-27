Deportes Antofagasta aseguró su paso a las semifinales en la Liguilla del Ascenso después de tres años tras derrotar por 2-0 a Deportes Copiapó en el "Estadio Calvo y Bascuñán" para avanzar con un global de 3-1 a la ronda donde esperará rival.

Haciendo valer la localía, la escuadra dirigida por Luis Marcoleta destrabó la serie temprano mediante la "ley del ex" con Matías Gallegos (6'), logrando sostener la ventaja antes del descanso luego de una revisión del VAR que determinó que un remate copiapino no traspasó completamente la línea de meta.

El "León de Atacama" buscó adelantar sus líneas en el complemento para equilibrar el cruce, pero el cuadro "puma" asestó el golpe definitivo gracias a un cobro penal ejecutado con precisión por Josepablo Monreal (73').

Además, en el cierre del encuentro Copiapó surfió la expulsión de Fabián Torres (90+5') por un codazo al volante Diego Rojas.

Al ser el mejor ubicado de la fase regular tras culminar tercero en la tabla anual, Deportes Antofagasta esperará en semifinales al vencedor de la serie entre Deportes Magallanes y San Marcos de Arica.

En la otra llave, San Luis de Quillota quedó emparejado con Deportes Recoleta.