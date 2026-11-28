El astro argentino Lionel Messi recibió una ácida crítica del periodista estadounidense Rob Oller, columnista del periódico The Columbus Dispatch, luego de la eliminación de Inter Miami a manos de Columbus Crew en los play-offs de la MLS.

"Columbus Crew elimina a Miami y a la diva petulante Messi de los play-offs de la MLS", tituló el profesional en su columna publicada este sábado, en la que calificó como satisfactoria la victoria por 1-0 del conjunto de Ohio.

Oller también puso en entredicho la vigencia del argentino como el mejor futbolista de todos los tiempos, luego de recoger las declaraciones de Taha Habroune, volante de 20 años de Columbus, quien reconoció que enfrentarse al trasandino ya no le genera el mismo impacto que antes.

"Sigue siendo surrealista cuando tiene el balón, pero no tanto como antes", señaló el jugador.

El columnista describió entonces a Messi como posiblemente el mejor futbolista que jamás existió y remató con una escueta frase: "Tiempo pasado".