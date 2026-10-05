Defensor de Benín antes de jugar con Argentina: No hay que marcar a Messi, vamos a disfrutar

Benín se prepara para jugar el amistoso con Argentina que marcará la despedida de Lionel Messi de la selección trasandina este martes 6 de octubre, hito que generó la inesperada honestidad de un zaguero africano sobre la baja resistencia que tendrán ante el "10".

El defensor central Mohamed Tijani fue abordado por la TV argentina mientras realizaba compras y recorría el centro de Buenos Aires, al igual que el resto del equipo.

"Es el mejor del mundo. No hay que marcar a Messi, vamos a disfrutar este partido. No hay un plan oficial para defender contra Messi, hay que disfrutar este partido y ya", dijo entre risas al canal C5N en español, pues maneja el idioma gracias a sus inicios en Rayo Vallecano B.

El jugador de 29 años admitió que si Messi intenta generar peligro "le voy a mirar", añadiendo: "Messi, eres el Dios".

Tijani también aseguró que vio toda la campaña Albiceleste en el Mundial 2026: "Para mí Messi es el mejor del mundo, como digo. España era un equipo muy duro para jugar, pero me hubiese gustado que ganara Argentina porque me gusta mucho Messi".

Finalmente, indicó que "Benín es un equipo muy bueno para jugar", pero "no puedo hablar mucho de Benín ahora porque hay que disfrutar el partido. Vamos a dar todo para que esta fiesta sea muy buena".