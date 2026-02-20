"Efecto Messi" convirtió a Inter Miami en el club más valioso de la MLS

El club estadounidense Inter Miami se consolidó como la institución más valiosa de la Major League Soccer (MLS) al alcanzar una valoración récord de 1.450 millones de dólares. El informe, publicado este viernes por el medio especializado Sportico, confirmó que la franquicia de Florida logró desbancar a Los Angeles FC, equipo que encabezó el listado durante los últimos cuatro años.

La llegada del futbolista argentino Lionel Messi en 2023 funcionó como el motor principal de este crecimiento económico. Bajo su liderazgo, el valor de la entidad se duplicó en apenas dos años y medio, permitiendo además la contratación de figuras de renombre mundial como el mediocampista trasandino Rodrigo De Paul, quien dejó Atlético de Madrid para unirse al proyecto en Miami.

El presidente de operaciones de negocio de Inter Miami, el dirigente español Xavier Asensi, reconoció la importancia del capitán albiceleste en este proceso. "Sin Messi no estaríamos donde estamos, tanto fuera como dentro del campo. Fue el pilar principal de los éxitos deportivos y sin él no hubiéramos llegado a ser el club más valioso tan rápido", explicó el ejecutivo a la agencia EFE.

La salud financiera del equipo proyectó ingresos por 250 millones de dólares para el presente ciclo. Un factor clave en esta expansión será la inauguración del nuevo recinto deportivo del club, el Miami Freedom Park, programada para el próximo mes de abril. El estadio contará con capacidad para 25.000 espectadores y servirá como sede para diversos eventos masivos en Estados Unidos.

Con Lionel Messi renovado en su contrato hasta el año 2028, Inter Miami superó en valoración a seis franquicias de la MLB de béisbol, aunque todavía se mantuvo lejos de las cifras que manejan equipos de la NBA o la NFL. No obstante, la propiedad del club apostó por convertir a la institución en la referencia absoluta del fútbol en Norteamérica durante los próximos años.