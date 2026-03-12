Expresidente de Argentina disparó contra Messi por visita a Trump: Maradona tenía un compromiso con el pueblo

El reciente y comentado encuentro entre Lionel Messi y Donald Trump sigue generando múltiples repercusiones a nivel mundial. Esta vez, quien entró de lleno al debate fue el expresidente de Argentina, Alberto Fernández, quien en su momento -tras el título en Qatar 2022- no logró conseguir que la selección celebrara la Copa del Mundo en la Casa Rosada.

En diálogo con el programa transandino "Cancha Embarrada", el exjefe de Estado analizó la cita del astro de Inter Miami con el presidente electo de Estados Unidos y no dudó en compararlo con la figura de Diego Armando Maradona, marcando las profundas diferencias ideológicas entre ambos.

"Tengo la impresión que no todo el mundo tiene el nivel de politización que tenemos algunos de nosotros. De repente le pedimos a jugadores de fútbol de una generación donde la despolitización es muy evidente, que tengan actitudes como las de Maradona", comenzó señalando el exmandatario.

En esa misma línea, Fernández ensalzó la figura del fallecido campeón de México '86: "No ha existido en la historia de Argentina y en el mundo, no un jugador de fútbol, sino un personaje de la calidad de Maradona. Tenemos la tendencia de ver cuál es mejor, le exigimos a Messi cosas que hacía Maradona, y él lo hacía porque era un ser excepcional".

Finalmente, el político argentino lanzó una dura reflexión para cuestionar el arraigo social del actual capitán de la "Albiceleste", apuntando directamente a su temprana partida al FC Barcelona.

"Maradona no tenía la técnica de Messi, pero tenía algo innato y maravilloso, y tenía un compromiso con su pueblo que tal vez no lo tenga alguien que se fue a los 12 años a vivir a España", sentenció.