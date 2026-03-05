Lionel Messi encabezó la reunión del plantel de Inter Miami con Donald Trump en la Casa Blanca
El astro argentino Lionel Messi fue el encargado de encabezar la reunión del plantel de Inter Miami con el presidente Donald Trump. El encuentro en la Casa Blanca se dio para conmemorar el título de la MLS conseguido por las "garzas" en 2025.
