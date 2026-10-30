Futbolista que perdió a su familia en terremotos de Venezuela reveló ayuda de Messi y Hoyos

Una hasta ahora desconocida historia de solidaridad fue revelada por el defensor argentino Lucas Trejo, quien relató el invaluable apoyo que recibió por parte del astro Lionel Messi y del extécnico de Universidad de Chile Angel Guillermo Hoyos tras la devastadora tragedia familiar que sufrió en junio pasado durante los terremotos que azotaron a Venezuela.

El zaguero trasandino, que en ese momento militaba en el Club Sport Marítimo de La Guaira, conmovió al mundo entero al protagonizar una desesperada búsqueda en medio del desastre, luego de que el sismo lo sorprendiera concentrado en Caracas para un partido de copa.

Tras 74 angustiosas horas de remoción de escombros, los rescatistas confirmaron el trágico hallazgo sin vida de su pareja, Yanina Maranella, y de sus dos pequeños hijos, Aarón y Ainhoa.

En diálogo con Radio La Red, Trejo detalló cómo la familia Messi se movilizó de inmediato para auxiliarlo en la "zona cero" de la catástrofe: "Estuvimos tres días al lado de un edificio entre los escombros con 40 grados de calor, sin luz, estaba todo devastado y no había bebida ni comida. Éramos un grupo de mis amigos, entre 15 y 30 personas, que estábamos todo el día ahí", recordó.

En esas críticas primeras horas, la esposa del capitán de la selección argentina jugó un rol determinante a través de su fundación para mantener en pie el campamento de búsqueda.

"Fue la primera persona que nos ayudó. Me contaron después, porque yo estaba en shock, pero fue ella a través de su fundación. Nos mandó todo lo que necesitábamos para armar un campamento, para que nunca nos faltara bebida ni comida", relató el futbolista.

"Gracias a eso tuvimos carpas para descansar y hasta conexión a internet. Realmente se hizo muy presente y es un gesto que no me voy a olvidar jamás en la vida", agradeció conmovido el jugador.

Los gestos de contención no terminaron ahí. Días después de la tragedia, cuando Trejo debió regresar a Argentina para despedir a su familia, la comitiva del club de la MLS le hizo llegar una inesperada encomienda en Córdoba mediante "Bochi" Hoyos, hijo del extécnico de Universidad de Chile Ángel Guillermo Hoyos.

"Al séptimo día de llegar a Córdoba apareció con dos maletas. Una me la enviaban los trabajadores y el plantel de Inter Miami con ropa que compraron para mí, porque me había quedado sin nada, y además juntaron un dinero en efectivo para que no me faltara nada", reveló el zaguero.

"La otra maleta me la mandaba el propio Leo Messi, con ropa suya personal y zapatillas. Él estaba en plena competencia, pero aun así se hizo presente. Quería resaltarlo públicamente y espero pronto poder darles un abrazo a cada uno de los que tuvo ese inmenso gesto humano conmigo", concluyó el deportista.