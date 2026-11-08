Imparable en Estados Unidos: Lionel Messi se alzó goleador de la MLS por segunda vez

La vigencia de Lionel Messi sigue intacta en el fútbol estadounidense luego de consagrarse oficialmente como el máximo goleador de la Major League Soccer (MLS), asegurando el codiciado Botín de Oro por segundo año consecutivo.

El capitán de Inter Miami finalizó el torneo regular en la cima de la tabla de artilleros con 26 conquistas, estableciendo una cómoda ventaja sobre sus más cercanos perseguidores: el atacante croata del FC Dallas Petar Musa (22 tantos) y el delantero inglés del Nashville SC Sam Surridge (21 dianas).

Pese a que el "10" trasandino no se hizo presente en las redes durante la última fecha en el empate 3-3 de las "Garzas" frente a Charlotte en el Nu Stadium de Miami, el notable colchón de goles acumulado a lo largo del año le permitió retener el cetro de artillero sin mayores sobresaltos.

Con este nuevo galardón individual en sus vitrinas, Messi encabezará a un Inter Miami que aseguró el segundo puesto de la Conferencia Este de cara a la disputa de los play-offs por el título de la MLS, cuya postemporada arrancará el próximo 19 de noviembre.