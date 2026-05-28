India retirará estatua gigante de Messi a días del Mundial

India planea retirar la estatua más alta del mundo dedicada al astro argentino Lionel Messi, a pocos días del inicio del Mundial 2026, luego de que la estructura comenzara a tambalearse con el viento en la ciudad de Calcuta.

La obra de hierro, de 70 pies o más de 20 metros, está ubicada en el barrio de Lake Town y representa al capitán de la selección argentina levantando la Copa del Mundo, pero generó pánico entre transeúntes después de que vecinos alertaran al departamento de obras públicas por el movimiento de la instalación.

"Durante la inspección se descubrió que los tornillos del armazón principal se habían aflojado, lo que podría haber causado el movimiento que notó la gente, aunque el problema ya ha sido rectificado", declaró un funcionario local a la agencia india PTI.

La estatua fue inaugurada en diciembre pasado, en el marco de la visita de Messi a India durante la gira GOAT Tour, que incluyó pasos por Calcuta, Hyderabad, Bombay y Nueva Delhi, en medio de una enorme expectación de los fanáticos.

La gigantesca efigie ya acumulaba cuestionamientos por sus permisos de construcción y también recibió burlas en redes sociales por su escaso parecido con el futbolista argentino. La estructura fue asegurada con cuerdas de nailon de alta resistencia y se instalaron barricadas para alejar a personas y vehículos, a la espera de su retiro definitivo.