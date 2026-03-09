Laporta desmintió a Xavi por negativa de Messi para volver a FC Barcelona en el 2023

El dirigente español Joan Laporta, candidato a la presidencia de FC Barcelona, afirmó este lunes que el futbolista argentino Lionel Messi declinó regresar a la institución en 2023 debido a la alta carga emocional que conllevaba el desafío.

Durante el primer debate electoral frente a Víctor Font en Barcelona, el exmandatario detalló que el club preparó una propuesta formal que fue enviada al padre del jugador, Jorge Messi, a mediados de marzo de aquel año.

"En mayo vino a mi casa y me dijo que no podía ser, porque aquí hay mucha presión. En Arabia Saudita le ofrecían un gran contrato y prefería ir a Inter de Miami. Le dije que respetaba su decisión", aseguró el dirigente. Con estas palabras, el aspirante a un nuevo mandato respondió a las críticas del exentrenador hispano Xavi Hernández, quien acusó previamente que fue la directiva la que frenó la incorporación del atacante trasandino.

Joan Laporta manifestó su descontento con los dichos del otrora volante y lo acusó de dejarse utilizar por la candidatura opositora en Barcelona. "Entiendo que esté dolido porque, con los mismos jugadores, Xavi Hernández perdía y Hansi Flick gana. Los hechos me dan tranquilidad y demuestran que hice lo que tenía que hacer por la estabilidad del vestuario y la sintonía con la dirección deportiva", añadió el abogado catalán.

El candidato profundizó en las razones que motivaron el despido de Xavi Hernández en 2024, señalando que el técnico carecía de confianza en la competitividad del plantel de Barcelona frente a Real Madrid. Según el relato del dirigente, el preparador de Terrassa solicitó cambios radicales y manifestó dificultades para conciliar su vida laboral con la familiar, factores que determinaron su salida del Estadio Camp Nou.

Por su parte, el candidato opositor Víctor Font calificó la gestión de Lionel Messi como una de las páginas más lamentables en la historia de Barcelona. El empresario aseguró que la ruptura con el máximo ídolo del club respondió a intereses personales de la actual dirigencia en España, abriendo una herida que aún persiste en los aficionados laicos del conjunto azulgrana.