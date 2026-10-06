Lionel Messi es doctor honoris causa de la Universidad de Buenos Aires

El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, recibió este martes el título de doctor honoris causa de la Universidad de Buenos Aires (UBA), máximo reconocimiento honorífico entregado por la casa de estudios.

La distinción fue entregada durante la jornada en que el delantero disputará ante Benín su último partido con la camiseta de Argentina, programado en el Estadio Monumental de Buenos Aires.

La Universidad de Buenos Aires había anunciado el reconocimiento el pasado 30 de septiembre, luego de que su Consejo Superior aprobara por unanimidad la propuesta debido a la trayectoria profesional del futbolista.

En la resolución, la institución destacó que la carrera de Messi representa valores de excelencia, perseverancia, humildad y compromiso con la representación de Argentina, además de recordar los principales logros obtenidos por el rosarino con su selección.

La cuenta oficial de la Albiceleste también celebró el reconocimiento. "¡Felicitaciones, leyenda!", publicó junto a imágenes del capitán recibiendo la distinción.