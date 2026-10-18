Manifestantes en Francia robaron camiseta y jineta firmada de Messi desde tienda saqueada

Las violentas manifestaciones desatadas en Francia tuvieron a Lionel Messi como inesperado foco, pues en medio de los saqueos a diversos locales comerciales fueron robadas una camiseta y una jineta de capitán autografiadas por el futbolista argentino.

A través de redes sociales, usuarios y medios internacionales viralizaron las imágenes de delincuentes en París posando con los objetos de colección autentificados, pertenecientes a la última temporada del trasandino en FC Barcelona (2020/2021).

De acuerdo con medios internacionales como el diario catalán La Vanguardia, también fueron sustraídos elementos de la época de Messi en Paris Saint-Germain.

No solo objetos históricos de fútbol resultaron en el "botín" de los antisociales en medio de la revuelta, originalmente iniciada por estudiantes: Una tienda del equipo de eSports Vitality fue saqueada en París.

Los encapuchados se llevaron uno de los trofeos del equipo, correspondiente a la competición Star Series 20 del título Counter Strike.