Manifestantes en Francia robaron camiseta y jineta firmada de Messi desde tienda saqueada
Un trofeo de un reconocido equipo de eSports también fue parte del "botín" de los antisociales en la revuelta.
Un trofeo de un reconocido equipo de eSports también fue parte del "botín" de los antisociales en la revuelta.
Las violentas manifestaciones desatadas en Francia tuvieron a Lionel Messi como inesperado foco, pues en medio de los saqueos a diversos locales comerciales fueron robadas una camiseta y una jineta de capitán autografiadas por el futbolista argentino.
A través de redes sociales, usuarios y medios internacionales viralizaron las imágenes de delincuentes en París posando con los objetos de colección autentificados, pertenecientes a la última temporada del trasandino en FC Barcelona (2020/2021).
De acuerdo con medios internacionales como el diario catalán La Vanguardia, también fueron sustraídos elementos de la época de Messi en Paris Saint-Germain.
No solo objetos históricos de fútbol resultaron en el "botín" de los antisociales en medio de la revuelta, originalmente iniciada por estudiantes: Una tienda del equipo de eSports Vitality fue saqueada en París.
Los encapuchados se llevaron uno de los trofeos del equipo, correspondiente a la competición Star Series 20 del título Counter Strike.