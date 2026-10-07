Messi recordó a Maradona tras su despedida: Nos ayudó en cada paso que dimos

El histórico capitán de la selección argentina Lionel Messi recordó especialmente a Diego Maradona en el mensaje que publicó un día después de disputar su último partido con la Albiceleste.

Al repasar a las personas que marcaron su camino con la selección, el "10" mencionó a familiares, amigos, compañeros y entrenadores, antes de detenerse en la figura del fallecido astro argentino.

"No quiero olvidarme del Diego, que puso a nuestro país donde se merecía estar y que, como siempre digo, sé que nos ayudó estando acá con nosotros y también desde el cielo, en cada paso que dimos", escribió Messi en Instagram.

El capitán también reconoció que ya siente la ausencia de la camiseta argentina. "Ayer fue mi último partido y ya extraño vestir la celeste y blanca. Sé que estoy tomando la decisión correcta. Fue un camino increíble, lleno de alegrías y también de algunas tristezas, pero tengo claro que valió la pena cada paso que di", señaló.

Messi agregó que le resultaba imposible resumir todo lo vivido en unas pocas palabras y agradeció especialmente a su familia por acompañarlo durante toda su trayectoria internacional, sobre todo en los momentos más difíciles.

"Este viaje habría sido imposible sin mi familia, que siempre estuvo a mi lado y me bancó, sobre todo en los momentos difíciles, cuando más lo necesitaba", expresó.

También agradeció a los clubes en los que jugó por respetar siempre su compromiso con la selección y cerró con un mensaje de reconocimiento a quienes lo acompañaron durante todo el proceso.

"Soy un agradecido. Los quiero mucho, los voy a extrañar y siempre voy a darles las gracias por haber estado a nuestro lado, a mi lado", concluyó.