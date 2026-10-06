"Messi", un libro ilustrado para homenajear la carrera del ídolo argentino

Lionel Messi se retirará de la selección argentina este martes en un amistoso ante Benín en Buenos Aires, y horas antes de este histórico compromiso, la Editorial Forja presentó un libro ilustrado para rendir tributo a la carrera del crack trasandino.

"Messi" es un libro ilustrado que transforma en relatos e imágenes los principales episodios que construyeron una de las trayectorias más extraordinarias del fútbol: Desde sus primeros pasos en Rosario, las dificultades que enfrentó en Barcelona, la conquista de los Balones de Oro, su vínculo con Diego Maradona, la rivalidad con Cristiano Ronaldo, la consagración mundial en Catar 2022 y su llegada a Miami.

También hay espacio para episodios que conectan especialmente con los lectores chilenos. En "La pesadilla Roja", el libro revive la final de la Copa América 2015 y aquella noche en el Estadio Nacional en que Chile consiguió su primer título continental frente a la Argentina de Messi.

Sin embargo, este libro no es una biografía tradicional: "Es un acto de gratitud", declara en sus primeras páginas, ya que propone detenerse en aquellos instantes que quedaron instalados en la memoria colectiva y narrarlos desde la emoción, combinando textos breves con grandes ilustraciones que convierten cada página en una escena de la historia del fútbol.

El libro está ilustrado completamente a color, con imágenes originales creadas por Jorge Mora Home, sin utilización de inteligencia artificial y con relatos de Hugo Vásquez Pino.

La obra cierra el recorrido con una sección dedicada a "Messi: El hombre récord", que reúne cifras y algunos de los principales hitos de su carrera en clubes y con la selección argentina, complementando la narración emocional con una dimensión estadística.

"Messi" está disponible en librerías Antártica.