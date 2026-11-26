Lionel Messi volverá a jugar en Argentina el próximo 20 de diciembre, cuando participe en el partido de despedida de Carlos Tévez, encuentro que se disputará en La Bombonera de Boca Juniors.

El propio "Apache" confirmó en diálogo con TyC Sports la presencia del astro argentino, recientemente retirado de su selección, y de otras figuras como Sergio Agüero, Gianluigi Buffon, Rio Ferdinand, Martín Palermo y Leandro Paredes.

Tévez, quien compartió con Messi en los Mundiales de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, manifestó además su deseo de llevar a las estrellas invitadas a Fuerte Apache, el barrio de Buenos Aires donde creció y que dio origen a su apodo.

El encuentro enfrentará a los equipos denominados "Apache" y "Boca", mientras que el homenajeado expresó su intención de compartir delantera con Martín Palermo y Juan Román Riquelme, además de contar con Carlos Bianchi y Roberto Mancini como entrenadores.

Las entradas ya están a la venta para la despedida del exdelantero, quien disputó 279 partidos con la camiseta de Boca Juniors, marcó 94 goles y conquistó 10 títulos, entre ellos la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana y la Copa Intercontinental.