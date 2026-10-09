Simeone destacó el legado de Messi: "Nos enseñó a pelear y seguir insistiendo"

El entrenador de Atlético de Madrid, Diego Simeone, destacó el legado que dejó Lionel Messi en la selección argentina y aseguró que, más allá de sus registros deportivos, su mayor valor estuvo en la forma en que enfrentó los momentos difíciles.

"Agradecerle como argentino todo lo que nos dio, que nos dio muchísimas alegrías, pero sobre todo lo que nos enseñó, porque nos enseñó a pelear y, cuando las cosas vienen mal, a seguir insistiendo. Y ese es el valor más grande que tiene Messi para los argentinos, al menos para mí", sostuvo.

Simeone también resaltó la dimensión deportiva del ex capitán de la Albiceleste y afirmó que "por números es insuperable", además de valorar su comportamiento durante más de dos décadas en la elite.

"El crecimiento que ha tenido como persona y como deportista ha roto todas las líneas posibles, porque lo ha manejado desde un lugar siempre desde el respeto y desde el buen comportamiento y eso es difícil de sostener 20 o 25 años", señaló.

Consultado por una comparación entre Messi y Diego Maradona, el "Cholo" evitó inclinarse por alguno de los dos y remarcó la importancia de ambos para el fútbol argentino.

"No voy a entrar en el juego demagógico y fácil de elegir a uno. Tuve la suerte de jugar con Maradona y no tuve la suerte de jugar con Messi. Somos agradecidos los argentinos de haber tenido dos futbolistas extraordinarios, los mejores de la historia", expresó.

Messi disputó su último partido con Argentina el pasado 6 de octubre, cuando la Albiceleste venció por 3-0 a Benín en Buenos Aires. Con la selección absoluta conquistó el Mundial de Catar 2022, las Copas América de 2021 y 2024 y la Finalissima de 2022.