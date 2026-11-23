Este martes 24 de noviembre terminan los cuartos de final de la Copa Chile con la revancha entre Coquimbo Unido y Unión La Calera en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".

Los "piratas" llegan con una ventaja de 2-0 tras ganar sobre el sintético del "Nicolás Chahuán", en una ida que fue aplazada por mal tiempo y que dejó la llave rezagada respecto al resto del cuadro.

Coquimbo Unido viene en un gran momento, con cinco victorias consecutivas sumando todos los torneos: La racha inició con un triunfo de 1-0 justamente sobre La Calera por la Liga de Primera.

Además, el equipo de Hernán Caputto conquistó la Copa de la Liga ante O'Higgins (3-0), asegurando su clasificación a la Copa Libertadores. En su último partido derrotó a Everton por 2-1.

Por el lado de Unión La Calera, tiene sus energías puestas en salvar la categoría, con dos victorias por la mínima ante Huachipato y Palestino que lo tienen a cuatro puntos de sus rivales a falta de dos fechas en el Campeonato Nacional.

Con aquel objetivo principal, John Armijo tendrá que decidir qué contingente presentar en Coquimbo, especialmente porque el fin de semana enfrentará a un rival directo: El colista Universidad de Concepción, que está solo un punto atrás.

El partido arrancará a las 19:00 horas con arbitraje de Fernando Véjar. El vencedor enfrentará en semifinales a Universidad de Chile.