[VIDEO] De la emoción al abucheo: Show de drones que prometía homenaje a Messi terminó en publicidad

Lo que parecía ser una emotiva noche de despedida para Lionel Messi terminó con un bochorno dado que el espectáculo de luces en el cielo prometía coronar la jornada con un sentido tributo para el capitán de la "Albiceleste" terminó con la indignación de los presentes.

En medio del ambiente festivo, decenas de drones comenzaron a elevarse e iluminar la noche porteña. Tanto los miles de hinchas en las tribunas como el propio astro rosarino detuvieron sus pasos en la cancha para mirar atentamente hacia el cielo, esperando el esperado reconocimiento.

De a poco, los artefactos comenzaron a trazar una figura circular que la gran mayoría de los presentes interpretó como una pelota de fútbol o un sol. Sin embargo, para sorpresa y decepción de todos, lo que finalmente se iluminó fue el logotipo de la empresa Sancor Seguros.

El descarado "chivo" publicitario cayó pésimo en el recinto de River Plate: los aplausos se transformaron de golpe en una sonora silbatina y pifias generalizadas, mientras en redes sociales el momento no tardó en viralizarse, sacando ronchas y convirtiéndose en blanco de despiadadas burlas y memes por arruinar el homenaje al '10'.

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