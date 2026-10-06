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[VIDEO] Marca deportiva usó clásico de Violeta Parra para despedir a Messi en Argentina
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El registro incluyó una versión de "Gracias a la vida".
El registro incluyó una versión de "Gracias a la vida".
En la previa de su último encuentro con Argentina, la marca deportiva Adidas compartió un registro para la despedida del astro Lionel Messi. El video publicado en sus redes sociales estuvo acompañado por la canción "Gracias a la vida" de Violeta Parra, pero en su versión interpretada por Mercedes Sosa.