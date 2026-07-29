Jugador de Lota Schwager fue declarado culpable por conducir ebrio y causar muerte

Este miércoles, el futbolista Byron Hermosilla, que actualmente milita en Lota Schwager, fue declarado culpable de conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte por el accidente que provocó el deceso de Isabella Belmar a fines de 2023.

El Tribunal Oral en lo Penal de Concepción desestimó el cargo de negarse a la prueba de niveles de alcohol y absolvió a Hermosilla del delito de homicidio simple que solicitaba la parte querellante.

El fatal accidente ocurrió el 28 de diciembre de 2023 en la Ruta 150 que une Tomé y Penco. Hermosilla, sin licencia de conducir y a exceso de velocidad, perdió el control de su camioneta y volcó, causando la muerte de la joven de 20 años, quien viajaba de copiloto y murió en el lugar por la gravedad de sus lesiones.

Fiscalía pidió una pena de cinco años de cárcel, mientras la defensa solicitó tres años y un día, bajo libertad vigilada intensiva. La lectura de la sentencia se realizará el sábado 8 de agosto a las 12:00 horas.