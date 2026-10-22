Bruno Fernandes sufrió robo en su casa mientras jugaba Champions con Manchester United

Bruno Fernandes, capitán de Manchester United, sufrió un robo en su domicilio de Cheshire, Inglaterra, mientras se encontraba en Italia con el equipo que dirige Michael Carrick para disputar el partido de Champions League ante Como.

Según informó el periódico británico The Sun y recogió la emisora talkSPORT, tres sujetos ingresaron a la propiedad del mediocampista portugués durante la noche del miércoles 21 de octubre y sustrajeron joyas y otros artículos de valor.

El episodio se produjo en una jornada especialmente complicada para el futbolista, quien participó en la derrota por 4-1 de Manchester United frente a Como por la tercera fecha de la Champions League, encuentro que dejó al conjunto inglés con siete partidos consecutivos sin victorias.

La Policía de Cheshire confirmó que recibió una alerta alrededor de las 20:30 horas locales, después de que un vecino observara a tres hombres desconocidos en el jardín trasero de una propiedad cercana.

Los agentes acudieron al lugar, pero los sospechosos escaparon antes de su llegada. Durante la inspección, los funcionarios comprobaron que los delincuentes ingresaron a la vivienda y sustrajeron diversas pertenencias.

Manchester United confirmó que la familia de Fernandes no se encontraba en el inmueble cuando ocurrió el robo. Según los antecedentes entregados al medio británico The Athletic, los intrusos permanecieron menos de cinco minutos en el interior de la propiedad, mientras el club manifestó su respaldo al jugador y sus cercanos.

El inspector David Jarvis, de la Policía de Cheshire, señaló que la investigación se encuentra en sus primeras etapas y aseguró que los funcionarios trabajan para identificar a los responsables. También solicitó información a quienes observaran movimientos sospechosos en el sector durante la noche del miércoles.

El robo se produjo en una amarga jornada de Manchester United en Italia. Tras la derrota ante Como, Fernandes cuestionó públicamente algunas decisiones tácticas de Carrick, quien respondió apuntando a la falta de despliegue físico de sus dirigidos.

De acuerdo con la agencia británica PA Media, el conjunto de Old Trafford no contempla sancionar al capitán por sus declaraciones posteriores al encuentro y mantiene su apoyo al futbolista tras el incidente ocurrido en su hogar.