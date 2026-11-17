JJ Gabriel, delantero inglés de 16 años conocido como el "Kid Messi", confirmó su salida de Manchester United después de seis años en sus divisiones inferiores y quedó a un paso de incorporarse a Real Madrid, club con el que ya existe un acuerdo para concretar su fichaje.

Según informó Sky Sports, el conjunto español alcanzó un entendimiento para quedarse con una de las principales promesas del fútbol inglés, aunque todavía restan detalles para formalizar la operación. El atacante, que puede desempeñarse como extremo o mediapunta, puedea incorporarse a Real Madrid en enero de 2027 y ya se encuentra en la capital española a la espera de resolver su futuro.

Gabriel llegó a Manchester United cuando tenía apenas 10 años y se convirtió en una de las grandes figuras de sus categorías inferiores. Recibió el premio "Jimmy Murphy" al mejor jugador joven de la cantera y anotó un triplete en la UEFA Youth League, actuaciones que alimentaron las expectativas sobre su posible debut en el primer equipo.

Incluso estuvo entre las opciones de Michael Carrick para disputar un encuentro de la Copa de la Liga, pero finalmente decidió abandonar la institución.

El joven futbolista comunicó su despedida mediante un video publicado en sus redes sociales, donde agradeció su etapa en el club inglés: "Ahora comienzo mi nuevo capítulo, pero Manchester United siempre formará parte de mi historia, gracias por todo".

Su posible llegada a Real Madrid se produce después de despertar el interés de otros importantes clubes europeos, entre ellos FC Barcelona, Bayern Munich y París Saint-Germain. La operación todavía no fue anunciada oficialmente por el cuadro madrileño, aunque su incorporación aparece encaminada para los próximos meses.