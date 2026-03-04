Harry Maguire fue condenado a 15 meses de prisión suspendida en Grecia

El futbolista inglés Harry Maguire, integrante del club Manchester United, recibió este miércoles una condena de 15 meses de prisión suspendida en Grecia. La justicia de la isla de Syros determinó la culpabilidad del defensa en relación con los altercados que protagonizó en agosto de 2020, cuando se vio involucrado en una pelea a las afueras de un establecimiento nocturno en la ciudad europea.

El fallo judicial consideró probado que el seleccionado de Inglaterra agredió a funcionarios, intentó sobornar a la autoridad y se resistió a la detención. Esta resolución reemplazó la sentencia inicial de 21 meses dictada en el primer juicio, la cual quedó anulada tras una apelación. Pese al veredicto condenatorio, el equipo legal de Harry Maguire anunció que presentará un nuevo recurso de apelación al mantener que el jugador es inocente de todos los cargos.

El zaguero de Manchester United no estuvo presente en Grecia durante la lectura de la sentencia, ya que permaneció concentrado para el encuentro de esta jornada frente a Newcastle United en la Premier League. En sus declaraciones previas, el deportista aseguró que actuó bajo un estado de pánico. "Me golpearon en las piernas y pasé miedo por mi vida. Pensé que nos estaban secuestrando y que no podían ser policías", relató el futbolista respecto a la noche del incidente.

La versión de la policía de Grecia, sin embargo, contradijo los testimonios del entorno del jugador, alegando que tanto el profesional como su hermano propinaron insultos y ataques físicos contra los agentes uniformados. Con esta sentencia, el proceso que se postergó en cuatro ocasiones llegó a una conclusión parcial en Europa, dejando el futuro legal de Harry Maguire supeditado a su conducta futura en los estadios y fuera de ellos.