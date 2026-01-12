Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Manchester United

Rooney se mostró dispuesto a integrar el cuerpo técnico de Manchester United

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

"Aceptaría, sin dudarlo", aseguró el reconocido exjugador inglés.

Wayne Rooney, leyenda de Manchester United, confesó estar dispuesto a unirse como ayudante al cuerpo técnico de Michael Carrick, quien será contratado esta semana como nuevo entrenador interino del equipo.

Después del despido de Rúben Amorim la semana pasada, el cuadro inglés se decantó por traer un técnico entrenador hasta el final de temporada y en el cásting compuesto por Darren Fletcher, Ole Gunnar Solskjaer y Carrick, el club optó por el exvolante inglés.

"Por supuesto que aceptaría, sin dudarlo. No estoy mendigando el trabajo, pero si me lo ofrecieran, aceptaría. Lo más importante ahora es contratar al entrenador", dijo Rooney en la cadena británica BBC.

Seguido a ello, añadió: "Sea Michael, o Fletcher, o John O'Shea o quién sea, tiene que ser gente que conozca el club. Que se preocupe por él y que sepa lo que hace falta para ser jugador de Manchester United. Eso es lo que hace falta"

