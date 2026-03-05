Scholes arremetió contra Carrick tras caída de Manchester United: "El equipo fue una mierda"

El histórico mediocampista inglés Paul Scholes, leyenda de Manchester United, atacó este jueves al actual entrenador del equipo, el británico Michael Carrick. El ex volante manifestó su total decepción por el nivel futbolístico mostrado por el conjunto de Old Trafford tras la derrota sufrida ante Newcastle United en una nueva jornada de la Premier League.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, la cual eliminó a las pocas horas, el otrora seleccionado de Inglaterra lanzó un dardo directo hacia la gestión de su ex compañero. "Michael Carrick definitivamente es algo especial... Porque United fue una mierda en los últimos cuatro partidos. Buenas noches", escribió el profesional en referencia a la racha negativa que atraviesa la institución en Reino Unido.

La molestia de Paul Scholes se acrecentó debido a que Manchester United no logró sumar puntos ante la escuadra de las "Urracas", pese a jugar más de 45 minutos con un hombre de ventaja tras la expulsión de Jacob Ramsey. Además de la crítica, el analista deportivo sorprendió al dedicar un mensaje de afecto al futbolista italiano Sandro Tonali, figura del cuadro rival, acompañando su nombre con un corazón.

Paul Scholes y Michael Carrick compartieron el vestuario de Manchester United entre las temporadas 2006 y 2013. Durante ese periodo, ambos futbolistas disputaron 160 compromisos oficiales y conquistaron ocho trofeos, incluyendo cinco títulos de Premier League y una Champions League. No obstante, la actual labor de Scholes como comentarista televisivo tensionó la relación con el estratego del club.

Con este resultado negativo, el proceso de Michael Carrick quedó bajo cuestionamiento mediático. El plantel profesional de Manchester deberá buscar soluciones inmediatas para salir de la crisis de resultados, mientras las palabras de sus referentes históricos continúan generando repercusión en las plataformas digitales de todo el mundo.