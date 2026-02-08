Betis de Pellegrini se cobró revancha de Atlético tras eliminación en Copa del Rey y lo venció por La Liga

Real Betis, del técnico chileno Manuel Pellegrini, sanó sus heridas y tomó revancha de Atlético de Madrid, imponiéndose por 1-0 en su visita al Estadio Wanda Metropolitano por la fecha 23 de La Liga, recortando distancias en su lucha por ingresar a la zona de clasificación a Champions League.

El equipo dirigido por el "Ingeniero" buscaba dejar atrás la humillante goleada por 5-0 que le propinó hace escasos días el propio cuadro "colchonero" por los cuartos de final de la Copa del Rey.

Ambos elencos protagonizaron un dinámico duelo durante los primeros minutos con varias ocasiones claras de riesgo que pese a no dar en el blanco, obligaron a los porteros a estar alerta y a utilizara sus manos en más de una oportunidad.

El conjunto verdiblanco dio un giro al compromiso en el 28', momento en que Antony recibió un pase en las inmediaciones del área, eludió al un rival con un leve toque hacia la izquierda y sacó un zapatazo que hizo estéril la reacción de Jan Oblak.

Sobre el final de la fracción inicial, el árbitro anuló lo que era el empate de Ademola Lookman (44') por offside. Ya en el complemento, el club madrileño se hizo con el control de las acciones y tuvo en Alexander Sorloth a su hombre más peligroso (59' y 68').

Finalmente en el 74' los locales consiguieron la igualdad por un autogol de Diego Llorente quien impactó con un cabezazo un centro desde la derecha. Sin embargo, el VAR advirtió al árbitro de un posible fuera de juego de Antoine Griezmann, quien estaba siendo marcado por el zaguero bético y en una insólita decisión, la conquista se anuló por un adelanto milimétrico del francés.

A pesar de la insistencia del dueño de casa el marcador no se movió y el combinado del "Ingeniero" sumó su segunda victoria al hilo en La Liga, afianzándose en el quinto puesto con 38 puntos, cuatro por debajo de la anhelada zona Champions.

De paso, este resultado sirvió para que Pellegrini consiguiera su segunda victoria sobre Atlético de Madrid como DT del equipo sevillano, que no ganaba en calidad de forastero ante los albirrojos desde 2011.

El próximo domingo 15 de febrero a las 17:00 horas, Real Betis buscará mantenerse en la senda del triunfo visitando a Real Mallorca.