¿Cuándo y dónde ver a Real Betis ante Feyenoord en la Europa League?

Real Betis, dirigido por el chileno Manuel Pellegrini, enfrentará a Feyenoord en el Estadio "Benito Villamarín" este jueves 29 de enero por la última jornada de la fase regular de Europa League.

El cuadro bético, sufrió una derrota ante Paok por 2-0 en Grecia, en la fecha anterior, lo que complicó su acceso de manera directa a los octavos de final de la competición europea. Los andaluces, se encuentran en la octava posición de la tabla con 14 puntos, mismos que Porto.

¿Dónde ver a Real Betis ante Feyenoord?

El encuentro está programado para jugarse a las 17:00 horas (20:00 GMT) y podrás seguirlo a través de ESPN y Disney + Premium.

También podrás seguir todos los detalles en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.