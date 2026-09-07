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Tópicos: Deportes | Fútbol | Manuel Pellegrini

¿Cuándo y dónde ver el debut del Betis de Pellegrini ante Lille por la Champions League?

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El elenco del "Ingeniero" se estrenará en la fase de liga ante el equipo de Davide Ancelotti.

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Este martes 8 de septiembre, Real Betis, del entrenador chileno Manuel Pellegrini, visitará a Lille en el Stade "Pierre-Mauroy" de Francia por la primera fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League.

El partido está programado para las 16:00 horas (19:00 GMT) y será transmitido en televisión por ESPN 4. En tanto, en streaming se podrá ver por la plataforma Disney+ Premium.

El conjunto dirigido por el "Ingeniero" llega con la moral alta tras un resonante triunfo por 1-0 frente a Real Madrid en la liga española, resultado que ratificó el buen momento antes de medirse al equipo dirigido por Davide Ancelotti, hijo del reconocido técnico italiano Carlo Ancelotti.

Todos los detalles de este compromiso podrás seguirlos online en Cooperativa.cl.

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