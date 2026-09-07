Gobierno proyecta Presupuesto 2027 con enfoque de "crecimiento mínimo"

El Gobierno está avanzando en la tramitación interna de la Ley de Presupuestos 2027, la que deberá ingresar al Congreso antes del 30 de septiembre, y que tendrá un enfoque de "crecimiento mínimo".

La Dirección de Presupuestos aclaró que durante la primera quincena de septiembre se realiza la discusión y aprobación al nivel superior del Gobierno, momento en que el texto es analizado por el Presidente Kast y Hacienda deberá comunicar lo decidido a los otros ministerios.

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, detalló que "lo que hemos planteado es que el Presupuesto va a ser con crecimiento mínimo. Vamos a priorizar algunos sectores en reemplazo de otros, estamos pensando en salud, niñez, seguridad, desarrollo económico, que son sectores que se van a privilegiar".

Sobre las otras partidas, precisó que "no significa que disminuyan, pero la idea es priorizar en esos cuatro que he mencionado".

Alza en precio de los combustibles

Otro tema que genera preocupación en el ámbito económico es una inminente nueva alza en el precio de los combustibles para esta semana.

Rodrigo Tranamil, economista y académico de la Universidad Autónoma, comentó que "hemos visto un repunte importante del precio del petróleo internacional, impulsado por las tensiones geopolíticas y por la incertidumbre sobre la oferta global de energía. A eso se suma el tipo de cambio que sigue relativamente alto en Chile".

"En este contexto, las expectativas que reflejan distintas estimaciones de mercado es que volvamos a ver alzas de combustibles. Hoy existe bastante convergencia en torno a aumento cercano a 35 pesos por litro para las bencinas y a incrementos bastante mayores para el diésel, aproximadamente entre 85 y 105 pesos por litro", proyectó.