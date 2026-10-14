"¿Cuánto tiene que hacer para ser renovado?": Prensa elogió a Pellegrini tras vencer a Porto

Manuel Pellegrini sumó unánimes elogios de los medios españoles tras la victoria de Real Betis por 3-2 sobre Porto en el Estadio La Cartuja, resultado que consolidó un inicio con campaña perfecta para el cuadro verdiblanco en la fase de liga de la Champions League.

Primero, El Correo de Andalucía calificó al técnico nacional con nota máxima (10) y emplazó a la dirigencia a extender su vínculo: "¿Cuánto más tiene que hacer para merecer ser renovado y acabar con el debate antes de que éste esté cada día en la calle?".

"Su Betis, sí, al que le saca el máximo rendimiento en cada partido, o en la mayoría, va por la Champions de triunfo en triunfo, demostrando la pegada que tiene y convenciendo cada día más con su juego", complementaron.

En tanto, Estadio Deportivo fue más crítico debido al momento que lo tuvo 1-2 abajo en el marcador: "Planteó un partido ofensivo (...) y lo consiguió con un Betis mandón y generador de ocasiones. Además, su charla en el vestuario causó efecto inmediato, pero un apagón del equipo provocó la remontada (...). Mano de entrenador".

Por su parte, ABC de Sevilla calificó con un "Bien" la presentación del adiestrador chileno, ponderando que: "Su equipo nunca se desconecta sin importar el escenario, la competición, el rival o el día de la semana".