En Betis ponen paños fríos a la renovación de Pellegrini: "Hoy no está encima de la mesa"

Real Betis le bajó el perfil a una eventual extensión de contrato del entrenador chileno Manuel Pellegrini dado que desde el cuadro andaluz aseguraron que por ahora no hay conversaciones para negociar un nuevo vínculo.

El director deportivo de la entidad verdiblanca, Manuel Fajardo, abordó el panorama contractual del estratega en conversación con el programa radial español Onda Cero, asegurando que el club tiene el foco puesto en la competencia actual.

"La verdad absoluta es que es pronto. Recién inició la competición. Al igual que Manuel, también jugadores importantes de la entidad finalizan contrato y ahora mismo el foco no está puesto en esas situaciones", explicó el personero.

En esa misma línea, el directivo profundizó: "Vamos a ver tranquilamente cómo avanza la temporada, pero a día de hoy no está encima de la mesa llevar a cabo ninguna renovación. También lo dijo Manuel recientemente: tampoco era una prioridad ahora mismo esa situación".

Pese a descartar charlas en el corto plazo, Fajardo destacó el ciclo del DT nacional en el "Benito Villamarín": "Obviamente estamos muy contentos con su trabajo; ya son varias las temporadas de éxito en el Real Betis, donde el club también ha posibilitado que Manuel tenga una gran plantilla todos estos años".

"Al final la beneficiada ha sido siempre la entidad (...) pero la respuesta es que hoy por hoy no estamos enfocando ninguna renovación", sentenció el dirigente bético.