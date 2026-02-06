"Fue un desastre": Prensa española "lapidó" a Pellegrini tras humillante eliminación de Betis

Una jornada de pesadilla vivió este miércoles Real Betis de Manuel Pellegrini al despedirse en los cuartos de final de la Copa del Rey tras sufrir un humillante 5-0 en su propio estadio ante Atlético de Madrid.

Tras el pitazo final, los dardos apuntaron directamente hacia el entrenador nacional y fue así como la prensa española no tuvo contemplaciones con el estratega chileno, sindicándolo como el principal responsable de la debacle y otorgándole calificaciones históricamente bajas.

El Desmarque, por ejemplo, calificó al nacional con una nota 2, asegurando que su estrategia fue un fracaso total: "Como se podía prever, la rotación en la portería le salió rana (falló), y en el duelo de banquillos quedó claramente como perdedor ante Simeone, que dibujó un partido en el que el Betis ni se enteró".

"El partido era muy importante y su equipo no compitió ni cinco minutos, incapaz ante un Atlético con mucha más hambre. Ni siquiera las bajas rebajan su responsabilidad y el resultado será carnaza para sus detractores", añadieron.

Aún más drástico fue el portal Mucho Deporte, que le entregó un 1 al DT bético. "Derrota de entrenador. Porque ante el Atlético, con bajas, se puede perder, pero desde la alineación hasta este resultado indecoroso, muchos errores del gran entrenador bético", explicaron.

Sin embargo, el juicio más despiadado llegó por parte de El Correo de Andalucía, que evaluó al "criollo" con un 0, subrayando que este es el punto más bajo de su ciclo en Sevilla.

"El error más grave en seis años en el Betis sirvió para que todos los béticos vieran la calidad de la plantilla, incapaz de competir en momentos grandes. Con dos porteros de buen nivel no se puede querer gestionar un vestuario.

Finalmente, el diario ABC sostuvo que Pellegrini estuvo "equivocado desde el momento en el que decidió poner a Adrián de portero. Simeone le volvió a bailar".