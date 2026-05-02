Manuel Pellegrini: "Clasificar a Champions sería un logro histórico para Betis"

En la previa del duelo que Real Betis de Manuel Pellegrini enfrentará a Real Oviedo, colista de La Liga, el técnico chileno abordó la opción de que el club pueda volver a participar de la Liga de Campeones la próxima temporada.

Con Atlético de Madrid a 13 puntos, el cuadro del "Ingeniero" requiere que los equipos españoles sigan avanzando en Champions y Europa League, para que así La Liga obtenga un cupo extra para el sexto de la tabla; actual posición de Betis.

"Lo valoraría como un logro histórico. En 117 años solo se logró una vez, así que es importante. Después, como se enfrente esa Champions, es motivo de conversaciones largas porque es un gran salto en la parte deportiva y habría que ver qué podría hacer el club en cuanto a la plantilla", reconoció el "Ingeniero".

En esa misma línea, precisó: "Uno nunca puede dar por algo conseguido. Terminamos el partido de Oviedo, ojalá que ganemos aquí en casa, mantengamos esa distancia, pero son seis puntos de 12, así que hay que seguir intentando dar lo mejor en el partido siguiente".

"Tenemos que tratar de mantener esa quinta plaza, que ya veremos a dónde nos lleva. A Europa League tendremos acceso seguro, después veremos con los otros resultados si permite llegar a algo más. El único pensamiento es ganarle los tres puntos al Oviedo", complementó el director técnico nacional.

El partido de Betis contra Real Oviedo se jugará a partir de las 12:30 horas (16:30 GMT) de este domingo 3 de mayo.